Amsterdam voert strijd tegen drugshandel op

Amsterdam gaat de drugshandel in probleemwijken "actief verstoren." Dealers op hangplekken en in garageboxen worden aangepakt en jongeren die in de drugshandel dreigen te belanden worden beter in de gaten gehouden. Verder wordt de weerbaarheid van stadsdelen als Zuidoost tegen criminaliteit vergroot en wil de gemeente wil drugsgebruikers ervan doordringen dat hun consumptie ook een schaduwzijde heeft.

Burgemeester Halsema heeft dat bekendgemaakt bij de presentatie van het programma 'Weerbare mensen, weerbare wijken'. De gemeente spreekt van een "breed drugsprogramma", het vervolg op een rapport uit april, over economische en financiële ondermijning door drugs en fraude.

Eind augustus bleek uit een ander rapport dat de drugshandel in de hoofdstad vrij spel heeft. In die wereld gaan kapitalen om. En aan de kant van het gezag zijn kennis en aanpak versplinterd, luidden enkele conclusies van de opstellers.

Eervolle uitweg

Halsema wil daar "in korte tijd" verandering in brengen. Zij wil snel weten welke jongeren gevoelig zijn voor een carrière in de drugshandel. Jongeren die een "eervolle uitweg" zoeken, krijgen hulp. Ook komt er hulp voor ondernemers die onder de handel gebukt gaan.

In wijken met drugsproblemen wordt geprobeerd binnen te dringen in criminele groepen. Dealers moeten verdwijnen van pleinen, van hangplekken en uit garageboxen. Voor de aanpak trekt Halsema de komende vier jaar 4 miljoen euro extra uit.