35 illegale taxi's in beslag genomen in Amsterdam

De politie heeft in Amsterdam 35 taxi's in beslag genomen. De wagens van drie taxibedrijven uit Heerhugowaard, Woerden en Zaandam boden illegale diensten aan in en rond Amsterdam. Van de 35 taxi's bleken er 25 niet verzekerd.

De inbeslagname komt voort uit een onderzoek naar illegaal taxivervoer. Begin vorige maand werden invallen gedaan bij de drie bedrijven. Toen werden twee taxi's in beslag genomen.

Volgens de politie leidt het aanbieden van illegaal taxivervoer tot een verstoring van de taximarkt en werkt het concurrentievervalsend. De illegale taxi's, ook wel snorders genoemd, zijn vaak niet geregistreerd bij de Belastingdienst en rijden rond zonder wettelijke vergunning. Snorders zijn vaak goedkoper dan geregistreerde taxi's.

Het onderzoek loopt nog en de politie denkt dat er nog meer inbeslagnemingen en aanhoudingen zullen volgen.