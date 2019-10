Doven en slechthorenden zijn door hun beperking minder gezond

Aan het onderzoek hebben 274 mensen meegedaan: 88 doven en 186 slechthorenden. Zij hebben verschillende vragenlijsten moeten invullen, waaronder een over hun kwaliteit van leven.

Volgens de onderzoekster en kinderarts is er op dit moment onvoldoende medische patiënteninformatie beschikbaar in gebarentaal. Ook dat moet volgens haar veranderen. "Ik denk dat we een onafhankelijk expertisecentrum nodig hebben dat toegankelijke informatie geeft aan doven en slechthorenden. Dat zou makkelijk kunnen, want het zijn geen dure oplossingen. Het is geen genetisch onderzoek waar je miljoenen voor nodig hebt."

Op dit moment is er volgens Smeijers niet genoeg aandacht voor het probleem en is er daarom onvoldoende financiering beschikbaar om daar verandering in te brengen.