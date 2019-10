Grapperhaus: geen rechtsongelijkheid tussen boeren en klimaatactivisten

Minister Grapperhaus vindt niet dat er sprake is van rechtsongelijkheid bij de behandeling van demonstraties van boeren en klimaatactivisten. In het vragenuur in de Tweede Kamer zei hij dat er wezenlijke verschillen waren tussen de demonstratie van boeren in Den Haag en die van klimaatactivisten in Amsterdam.

Grapperhaus reageerde in de Kamer op kritische vragen van de Partij voor de Dieren. Volgens fractievoorzitter Ouwehand wordt er veel strenger opgetreden tegen klimaatactivisten dan tegen boeren en is er sprake van willekeur.

Meer trekkers dan afgesproken

"Van de boeren in Den Haag werd gedoogd dat ze met trekkers reden en dat ze ook met meer trekkers kwamen dan was afgesproken", zei Ouwehand. "En de activisten in Amsterdam werden weggedragen". Volgens Ouwehand vragen mensen zich af of er verschil is tussen het demonstratierecht van de een en van de ander.

Ze verwees naar betogingen in verschillende steden en zei ook dat provincies "onder druk van dreiging" van boeren eerder aangekondigde plannen introkken. Ook GroenLinks zet vraagtekens bij de gang van zaken.

Voor onbepaalde tijd blokkeren

Grapperhaus benadrukte dat de boerendemonstratie op 1 oktober in Den Haag van tevoren was aangemeld en dat er toestemming voor was gegeven. "En in Amsterdam hadden de klimaatdemonstranten aangekondigd dat ze de Stadhouderskade voor onbepaalde tijd zouden blokkeren. De autoriteiten in Amsterdam hebben toen gezegd dat die locatie niet was toegestaan."

De minister noemde het verder een insinuatie dat provinciebesturen zijn gezwicht voor intimidatie. Hij benadrukte dat het demonstratierecht een groot goed is, dat zo veel mogelijk moet kunnen worden uitgeoefend.

OM en politie onderzoeken strafbare feiten

Grapperhaus zei ook dat hij niet te veel op de concrete gevallen wil ingaan, omdat de burgemeester in de gemeenteraad verantwoording aflegt over de manier waarop hij zijn bevoegdheden gebruikt. Hij voegde eraan toe dat als er strafbare feiten worden gepleegd, het Openbaar Ministerie en de politie daar onderzoek naar doen.

Grapperhaus verwees daarbij ook naar de gebeurtenissen in Groningen, waar een boer gisteren met geweld een deur van het provinciehuis forceerde. Volgens Grapperhaus kun je de "velen die zich bij een demonstratie normaal gedragen niet het wangedrag van enkelingen aanrekenen."

Net als de minister nam overigens bijna de hele Kamer afstand van het plegen van geweld tijdens betogingen. Als boeren morgen naar Den Haag gaan om te demonstreren tegen het stikstofbeleid, worden ze volgens Grapperhaus niet toegelaten op het Binnenhof. "Er is duidelijk aangegeven dat dat niet de bedoeling is. Alle instanties en diensten hebben zich voorbereid op een ordentelijk democratisch protest."