Limburg doet concessies aan boeren maar houdt vast aan stikstofregels

De provincie Limburg houdt grotendeels vast aan de nieuwe beleidsregels over stikstof, maar doet wel enkele concessies aan boeren. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Maastricht verliep vandaag rustig.

Enkele honderden boeren kwamen vanochtend, een deel van hen per tractor, naar de Limburgse hoofdstad. In tegenstelling tot in Groningen, waar gisteren het provinciehuis werd bestormd, verliep de demonstratie in Limburg in gemoedelijke sfeer.

De boeren gaven een petitie aan gedeputeerde Ger Koopmans (CDA), die gouverneur en partijgenoot Theo Bovens vervangt tijdens diens werkbezoek aan China. In de petitie eisen de boeren dat de provinciale beleidsregels voor stikstof van tafel gaan. Eerder gingen Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel voorlopig akkoord met die eis.

Concessies

Limburg houdt vast aan de nieuwe stikstofregels, omdat alleen volgens die regels nieuwe vergunningen kunnen worden afgegeven. Maar de provincie komt de boeren volgens Koopmans wel tegemoet op drie onderdelen: fosfaatrechten, uitbreiding van boerenbedrijven en het beheer van natuurgebied.

Koopmans vindt daarnaast dat het rapport van het RIVM, waaruit de nieuwe stikstofregels voortkwamen, te hoge uitstootcijfers laat zien. Ook noemt hij de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van natuurgebieden niet reëel.

Morgen wordt er opnieuw landelijk actiegevoerd. De protesten beginnen 's ochtends in De Bilt, waar het RIVM is gevestigd. De actie verplaatst zich daarna naar het Binnenhof in Den Haag. Een dag later zitten de provincies rond de tafel met de minister.