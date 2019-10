Politiechef hoeft niet meer in eigen regio te wonen

Politiechefs hoeven niet meer te wonen in de regio waar ze werken. Die verplichting, de zogeheten woonplaatsvereiste, verdwijnt, laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten.

Volgens de bewindsman is in de praktijk gebleken dat de verplichting belemmerend werkt voor de doorstroming in de politietop. Chefs rouleren minder snel. De minister vindt het ook vaak niet redelijk en daarom zijn er al heel veel ontheffingen verleend.

De verplichting om in de eigen regio te wonen kwam in 2012 in de regels te staan. Dat gebeurde na een motie van het CDA die door de Tweede Kamer werd aangenomen. De achterliggende gedachte was toen dat de politiechef geworteld moest zijn in de regio en snel oproepbaar en beschikbaar moest zijn.

Net zo snel

Maar dat doet volgens de minister geen recht aan de praktijk. Wie net buiten de regio woont, kan vaak net zo snel of soms nog sneller op zijn werk zijn vergeleken met iemand die in de regio woont. Bovendien is de ene politieregio veel kleiner dan de andere.

De nieuwe baas van de Amsterdamse politie, Frank Paauw, heeft bij zijn aanstelling begin dit jaar bedongen dat hij gewoon in Den Haag kan blijven wonen. Daar woonde hij ook al toen hij nog chef in Rotterdam was.

De woonplaatsvereiste verdwijnt nu uit het 'Besluit algemene rechtspositie politie', maar als politiekorpsen het toch belangrijk vinden dat hun chef in de regio woont, kunnen ze de eis bij het opstellen van een profiel nog steeds stellen.