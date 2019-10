Kabinet: prostituee moet 21 zijn en vergunning hebben

Sekswerkers moeten minimaal 21 jaar zijn en een vergunning hebben. En pooiers van prostituees zonder vergunning worden strafbaar. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Broekers-Knol, waarmee het kabinet akkoord is gegaan. Het is bedoeld als wapen tegen uitbuiting en mensenhandel.

Onder prostituees is het voorstel omstreden. Zij zijn bang dat meer sekswerkers in de illegaliteit terechtkomen, waardoor hun werk gevaarlijker wordt.

Nu wordt prostitutie op gemeentelijk niveau geregeld. In de ene plaats is een vergunning nodig, in de andere niet. In de meeste gemeenten geldt een leeftijdsgrens van 18, maar bijvoorbeeld in Amsterdam ligt die op 21.

Broekers-Knol wil nu dat ambtenaren in zo'n 12 tot 18 gemeenten vergunningen mogen gaan uitgeven. Ze moeten dan een gesprek voeren om te kijken of de sekswerker "voldoende zelfredzaam is om het beroep veilig te kunnen uitoefenen". Elke verstrekte vergunning is persoonsgebonden, heeft een uniek nummer en is landelijk geldig.

Iedere prostituee moet niet alleen een vergunning hebben, maar is tijdens het werk ook verplicht een telefoon bij zich te hebben, zodat zij in noodgevallen hulp kan vragen.

Privacy-aspecten

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie uit 2017 is al afgesproken dat er een landelijke vergunningenplicht moest komen "voor alle vormen van bedrijfsmatige seksuele dienstverlening". Dat was op initiatief van ChristenUnie-leider Segers.

Premier Rutte zei in het debat na Prinsjesdag dat de voorbereiding van het wetsvoorstel meer tijd heeft gekost dan verwacht. Dat kwam volgens hem door de privacy-aspecten die bij een vergunningenstelsel voor sekswerkers komen kijken.

Segers diende eerder met PvdA, SP en CDA al een eigen wetsvoorstel in om de klanten van sekswerkers strafbaar te stellen als zij "redelijkerwijs kunnen vermoeden" dat de prostituee gedwongen te werk is gesteld. Dat wetsvoorstel is in 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu in de Eerste Kamer.