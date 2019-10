Circuit Zandvoort: wel of geen bescherming van pad en hagedis?

Een aantal natuurorganisaties vindt dat de werkzaamheden rondom circuit Zandvoort moeten stoppen. De reden: het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad moet behouden blijven. In de rechtbank in Haarlem wordt de zaak vandaag behandeld, de uitspraak volgt later.

Op het circuit in Zandvoort zijn vorige week de werkzaamheden begonnen om het circuit gereed te maken voor de komst van de Formule 1 in mei 2020. Zo wordt een zandwal afgegraven om tijdelijke tribunes te kunnen bouwen, en wordt de toegangsweg naar het circuit geasfalteerd.

Maar milieuorganisaties maken bezwaar tegen de aanpassingen, want die veroorzaken volgens hen te veel schade aan het omliggende natuurgebied. Volgens de organisaties komt er meer stikstof vrij dan toegestaan is, en wordt het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad bedreigd.

Zwaar beschermde soorten

In de rechtbank in Haarlem probeert een aantal natuurorganisaties de rechter vandaag ervan te overtuigen dat de werkzaamheden moeten worden stilgelegd. De padden en hagedissen in het duingebied rond het circuit zijn 'zwaar beschermde Europese soorten'.

Volgens de advocaat van Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (SNAW) - een van de partijen die naar de rechter is gestapt - mogen die soorten alleen verstoord worden als er sprake is van een 'dwingend openbaar belang'. Een voorbeeld van zo'n situatie is het aanleggen van een haven of vliegveld. "Het organiseren van een Formule 1 is echt van een heel andere orde", aldus de advocaat.

Het circuit wil de toestroom van 125.000 bezoekers in goede banen leiden, vandaar de werkzaamheden. "Maar je zou ook minder toeschouwers kunnen toelaten", opperde de advocaat van de SNAW. Ook vindt de organisatie dat effecten voor het leefgebied van de dieren onvoldoende is onderzocht. De provincie Noord-Holland en het circuit betwisten dat.

'Groot maatschappelijk belang'

De advocaat van de provincie stelt dat de aantasting van het leefgebied beperkt en tijdelijk is. De winst voor de sport en economie hebben volgens hem wel degelijk een groot maatschappelijk belang. Advocaten van het circuit zeggen dat de padden en hagedissen al zijn gevangen en elders zijn uitgezet.

Vandaag behandelt de rechtbank alleen de ontheffing die de provincie heeft verleend om de dieren te vangen, en hun leefgebied aan te tasten. De rechter benadrukt dat het vandaag niet gaat over andere bezwaren, zoals de stikstofuitstoot. Daarvoor volgt een andere procedure.

De rechter doet 29 oktober uitspraak in de zaak die vandaag wordt behandeld.