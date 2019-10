Kamer steunt vaccinatiewet D66, maar wil meer maatregelen

Kinderdagverblijfcentra moeten de wettelijke mogelijkheid krijgen om kinderen te weren die niet zijn ingeënt tegen infectieziekten als de mazelen. Dat initiatiefvoorstel verdedigt D66-Kamerlid Raemakers vanmiddag in de Tweede Kamer. Het lijkt op de steun van een Kamermeerderheid te kunnen rekenen. Maar veel partijen vinden het niet ver genoeg gaan. Ze vinden dat er meer moet worden gedaan om de daling van het aantal gevaccineerde kinderen tegen te gaan.

In de praktijk zijn er al tientallen kinderdagverblijven die ongevaccineerde kinderen weigeren. Die van Kinderopvangorganisatie Berend Botje bijvoorbeeld. Officieel mag dat niet, maar het staat niet expliciet in de wet. Staatssecretaris Van Ark zei in april: "Het lijkt niet verboden te zijn om kinderen te weigeren, maar er is nog geen duidelijkheid over. Uiteindelijk moet er altijd een rechter aan te pas komen."

D66 wil een einde maken aan deze onduidelijkheid. En partijen als VVD, GroenLinks en PvdA vinden dat een goed idee. Maar zij vinden dat er meer moet gebeuren. "Je zult nog een aantal andere dingen moeten doen om ervoor te zorgen dat we ouders die twijfelen of ze hun kind moeten laten vaccineren, ervan kunnen overtuigen dat toch te doen", zegt VVD-Kamerlid Hermans.

Geen algehele vaccinatieplicht

Ze wijst erop dat de vaccinatiegraad de laatste jaren daalt en dat dit niet goed is voor het veiligheidsgevoel van ouders die hun kind naar de opvang brengen. Een algehele vaccinatieplicht wil ze niet, maar ze wil wel verder gaan dan D66 nu. "De stap die we vandaag zetten, is stap 1", zegt Hermans.

"Ik vind dat we een stap verder moeten gaan: als de vaccinatiegraad verder daalt en onder de grens komt waarop het risico heel groot wordt op uitbraken en heel veel zieke kinderen, dan wordt deelname aan het vaccinatieprogramma verplicht als voorwaarde voor toegang tot een kinderdagverblijf."

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn het erover eens dat er meer moet gebeuren om de vaccinatiegraad te verhogen. Zo vindt de SP vindt dat de voorlichting over de gevolgen van besmettelijke kinderziektes explicieter moet worden. En GroenLinks pleit voor een vaccinatiepaspoort, waarin opgroeiende kinderen kunnen zien welke inentingen zij hebben gehad.