Ook in hoger beroep celstraf voor broers die ober in Praag mishandelden

De Nederlandse broers Arash en Armin N. zijn in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en vijfenhalf jaar. Het hof in Praag acht de twee schuldig aan de zware mishandeling van een ober in de Tsjechische hoofdstad.

Voor Armin N. valt de straf een halfjaar korter uit dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Ook besliste de rechter dat de broers tien jaar lang Tsjechië niet meer in mogen.

Drie weken in ziekenhuis

De mishandeling leidde in april vorig jaar tot grote ophef in Nederland en Tsjechië. De broers maakten deel uit van een groep van zeven Nederlandse toeristen die op het terras van een café in het centrum berokken raakten bij een vechtpartij. Een ober werd daarbij in elkaar geslagen en liep ernstige verwondingen op aan zijn gezicht. Hij lag drie weken in het ziekenhuis en kampt nog altijd met klachten.

Arash en Armin N. moeten de ober een schadevergoeding betalen van omgerekend zo'n 70.000 euro. Voor hun veroordeling spraken de broers opnieuw hun spijt uit over de gebeurtenissen. Ze benadrukten de gevolgen van hun daden te accepteren.

Het is nog onbekend of de broers hun straf in Tsjechië of Nederland gaan uitzitten.