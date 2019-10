Erdogan in open brief: 'Wij zorgen ervoor dat IS-strijders Syrië niet verlaten'

"Wij zullen ervoor zorgen dat IS-strijders Noordoost-Syrië niet zullen verlaten", schrijft de Turkse president Erdogan in een open brief in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. In de brief verdedigt hij de Turkse militaire operatie in Noordoost-Syrië.

"Sinds het begin van de Syrische oorlog in 2011 heeft geen enkel land zoveel geleden onder de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis als Turkije", begint hij zijn betoog. "We hebben 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opgenomen, meer dan welk land dan ook, en hebben 40 miljard dollar uitgegeven aan het bieden van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting", vervolgt hij. "Maar op een zeker moment heeft Turkije zijn limiet bereikt."

De Turkse operatie wordt gezien als een poging de Koerdische milities te verdrijven onder het voorwendsel van het verdedigen van de eigen grenzen, en daarom internationaal veroordeeld. Maar volgens Erdogan hebben de westerse regeringen zelf hun verantwoordelijkheid niet genomen. "Mijn regering heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat we de vluchtelingenstroom naar het Westen niet kunnen tegenhouden zonder internationale financiële ondersteuning."

Daarop besloot de Turkse regering zelf een plan te bedenken voor Noord-Syrië, stelt Erdogan. "Ik heb dat plan gedeeld met wereldleiders bij de Algemene Vergadering van de VN vorige maand. In lijn met dan plan, is Turkije vorige week de Operatie Vredeslente gestart om een einde te maken aan de humanitaire crisis en om het geweld en de instabiliteit aan te pakken die ten grondslag liggen aan de onwettige migratie in onze regio."

'Terroristische elementen'

Het uitschakelen van "terroristische elementen" in Noordoost-Syrië maakt daarom deel uit van het plan. Dat zijn volgens hem "de PKK samen met zijn Syrische bondgenoten en Islamitische Staat". "Turkije heeft geen etnisch of religieus argument", stelt hij.

"De landen die ons nu de les lezen over het bestrijden van IS, hebben in 2014 en 2015 nagelaten de instroom van buitenlandse terroristen een halt toe te roepen", sneert hij. "Waarom heeft Frankrijk, dat nu geen wapens meer levert aan Turkije, onze waarschuwingen over dreigende terroristische aanslagen genegeerd?"

'Steun Turkije of neem migranten op'

In 2016 sloten de Europese Unie en Turkije een akkoord over het vluchtelingenvraagstuk. Turkije kreeg onder meer 3 miljard euro, boven op 3 miljard die eerder al was toegezegd, in ruil voor het opvangen van meer migranten en het beter bewaken van de grenzen. Hoewel er veel discussie was over de uitvoering van het akkoord, werd de deal vorig jaar verlengd tot 2020.

Vorige week dreigde Erdogan op een partijbijeenkomst "de deuren naar Europa open te zetten" voor vluchtelingen uit Syrië als Europa de invasie in Syrië blijft veroordelen als bezettingsoperatie. In de open brief roept hij de internationale gemeenschap op de Turkse militaire operatie te steunen of migranten toe te laten.

Gisteren besloten de 28 EU-lidstaten de wapenleveranties aan Turkije op te schorten. Ook kondigde de Amerikaanse president Trump sancties aan tegen Turkije. De Turkse inval volgde op het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio.