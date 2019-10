Colombiaanse politie pakt bejaarde vrouw met cocaïne in rolstoel

Op een luchthaven in Colombia is een 81-jarige vrouw opgepakt die drie kilo cocaïne in het frame van haar rolstoel had. Ze zou van plan zijn geweest om de drugs naar Spanje te smokkelen, maar de vrouw zegt zelf dat ze niet wist dat er cocaïne in haar nieuwe rolstoel zat.

De vrouw werd uit de rij gehaald omdat haar rolstoel er vreemd uitzag. Ook was de rolstoel overgespoten en de verf was nog niet helemaal droog.

Volgens de hoogbejaarde vrouw had ze de rolstoel nog maar kort. Ze heeft op het vliegveld een vervangende rolstoel gekregen.

Verstopt onder toupet

Het is de vierde keer in een jaar tijd dat bij controles op vliegvelden in Colombia en Spanje ouderen met drugs zijn opgepakt. In juli werd op het vliegveld in Barcelona een Colombiaanse man gearresteerd die een pakket cocaïne opvallend onder zijn toupet had verstopt.