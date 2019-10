The Booker Prize toegekend voor twee romans

De schrijfsters Margaret Atwood en Bernardine Evaristo hebben beiden The Booker Prize gewonnen. Het is de derde keer in het 50-jarig bestaan van de prestigieuze Britse literaire prijs dat hij naar twee romans gaat.

Volgens de reglementen mag de onderscheiding eigenlijk maar aan één roman worden toegekend, maar de juryvoorzitter zei dat dat vanwege de hoge kwaliteit van de genomineerden onmogelijk was.

De Canadese Atwood krijgt de prijs voor haar roman The Testaments en de Britse Evaristo won met Girl, Woman, Other.

Vrouw als broedmachine

The Testaments is het vervolg op The Handmaid's Tale, de bestverkochte roman van Atwood. Het gaat over de theocratische politiestaat Gilead, waar de nog vruchtbare vrouwen broedmachines zijn.

Girl, Woman, Other van Evaristo vertelt over twaalf Londense vrouwen die tot een culturele of etnische minderheid behoren.

Het is de eerste keer dat The Booker Prize aan een zwarte vrouw (Evaristo) is toegekend en de 79-jarige Atwood is de oudste winnaar ooit.

Prijzengeld delen

De toekenning aan twee romans veroorzaakte enige beroering. Het bestuur van de prijs wilde vasthouden aan de reglementen en eiste dus dat er maar een winnaar zou zijn, maar de juryvoorzitter negeerde dat en zei dat regels onder bepaalde omstandigheden overtreden moeten kunnen worden.

Het bestuur zegt dat dit geen precedent schept en dat het prijzengeld (ruim 50.000 euro) maar een keer wordt uitgekeerd. Beide schrijfsters moeten dat bedrag dus delen.