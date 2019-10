Wekdienst 15/10: rechtszaak circuit Zandvoort en Tourparcours 2020

Terugkeer IS-kinderen voor VVD bespreekbaar : de VVD wil eventueel onderhandelen over het terughalen van IS-kinderen, als hun ouders niet meekomen. Eerder was de regeringspartij hier nog tegen.

Blok belt Turkse minister om inval Syrië te veroordelen : Turkije moet stoppen met zijn operatie in het noorden van Syrië. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken telefonisch aan zijn ambtgenoot gezegd.

ChristenUnie: ga met Prinsjesdag het land in: de ChristenUnie wil dat Prinsjesdag voortaan niet in Den Haag, maar op andere plekken in het land wordt gehouden. Omdat het Binnenhof na volgend jaar wordt verbouwd, pleit de partij ervoor om uit te wijken naar andere steden.