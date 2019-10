Agent vast voor moord na doodschieten onschuldige zwarte vrouw

De witte Amerikaanse politieagent die zaterdag een onschuldige zwarte vrouw doodschoot, wordt verdacht van moord. De agent heeft zijn functie neergelegd en zit vast.

De agent kwam zaterdag op een melding af in Fort Worth in de staat Texas. Een buurman had de politie gebeld omdat hij dacht dat er ingebroken was. De agent liep met een collega rond het huis en scheen met een zaklamp door de tuin.

Bewoonster Atatiana Jefferson was met haar zoontje videospelletjes aan het spelen. Toen ze ging kijken waar de vreemde geluiden in haar tuin vandaan kwamen, riep de agent dat ze haar handen omhoog moest doen. Vrijwel direct daarna schoot hij haar dood.

Gevechtsstand

In zwarte wijken in de VS is excessief politiegeweld al lang een probleem. "Als agenten naar onze wijken komen, komen ze in gevechtsstand", zei een politicus bij een wake voor Jefferson.

Als agent Aaron Dean niet zelf al was opgestapt bij de politie was hij zeker ontslagen, verzekerde politiechef Ed Kraus gisteren op een persconferentie. "Hij heeft ons de-escalatiebeleid en de regels over het gebruik van geweld geschonden. Ook heeft hij zich onprofessioneel gedragen."

De advocaat van de familie van de vrouw wil dat een andere politieafdeling het onderzoek gaat leiden. Volgens hem is de Fort Worth Police Department op weg om het dodelijkste politiedistrict van de VS te worden.