Democraten en Republikeinen werken aan pakket sancties tegen Turkije

Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Congres verhogen de druk op president Trump om sancties in te stellen tegen Turkije vanwege de inval in Noordoost-Syrië. De Democratische leider Nancy Pelosi en de Republikeinse Senator Lindsey Graham voeren gesprekken om met het Congres tot een eigen pakket sancties te komen, dat zwaarder is dan de maatregelen die Trump beoogt.

Het bondgenootschap tussen Pelosi en Graham is opvallend. Graham geldt normaal gesproken als bondgenoot van Trump in de Senaat, maar over de Turkse invasie in Syrië is hij kritisch. Volgens Graham en veel andere Amerikaanse politici heeft de president Turkije de vrije hand gegeven door de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië terug te trekken.

Initiatiefnemer Graham overlegt nog met Democratische Senatoren en spreekt later vandaag met president Trump. Hoever de president zelf is met zijn pakket sancties, is niet bekend. Gisteren zei Trump al dat er mogelijk "grote sancties" voor Turkije aankomen. "We kunnen de Turkse economie platleggen als dat nodig is", zei minister Mnuchin van Financiën.

'Terugtrekking blokkeren'

Pelosi zegt dat zij en Graham niet alleen over sancties hebben gesproken. Ze zouden het er zelfs over eens zijn dat de terugtrekking geheel moet worden teruggedraaid. Ze werken volgens haar samen aan een resolutie waarmee ze Trumps beslissing willen blokkeren. Graham heeft daar zelf overigens niets over gezegd.

Als Pelosi de Democraten in het Huis van Afgevaardigden achter zich heeft en Graham wordt gesteund door de Republikeinen in de Senaat is hun gezamenlijke invloed groot. De Democraten hebben de meerderheid in het Huis; de Republikeinen in de Senaat.

De Europese Unie kondigde vandaag unaniem aan te stoppen met wapenleveranties aan Turkije. De EU-ministers veroordeelden de Turkse militaire operatie en riepen Ankara op om zich terug te trekken uit Noordoost-Syrië. Economische sancties bleven uit, tot onvrede van Nederlandse parlementariërs.