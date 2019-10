Catalanen protesteren op vliegveld Barcelona, vluchten geschrapt

In oktober 2017 stemden ruim twee miljoen Catalanen in een door het Constitutioneel Hof verboden referendum over zelfstandigheid. Beelden van de stemming en het gewelddadige optreden van de politie gingen de wereld over.

Het Catalaanse parlement verklaarde de noordoostelijke Spaanse deelstaat onafhankelijk, maar het zou nooit zover komen. De Spaanse regering nam het bestuur van Catalonië over en vervolgde de politici die verantwoordelijk waren voor het referendum.