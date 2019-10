PiS-regering verliest meerderheid in Poolse senaat

De conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft bij de parlementsverkiezingen van gisteren de meerderheid in de Poolse senaat verloren. Voorheen had de partij in beide kamers van het parlement een meerderheid. Nu is dat alleen nog in de Sejm, de Poolse Tweede Kamer.

De oppositiepartijen hadden met name ingezet op het behalen van een meerderheid in de senaat, omdat de kans op winst in de Sejm bij voorbaat klein werd geacht. In de meeste kiesdistricten stelden zij steeds één gezamenlijke kandidaat tegenover de kandidaat van PiS.

Die strategie heeft vruchten afgeworpen. Het Burgerplatform, de Boerencoalitie (PSL) en de Linkse Coalitie halen samen 48 van de 100 zetels. Daarnaast steunen drie van de vier onafhankelijke senatoren de oppositiepartijen, waardoor er een meerderheid voor de oppositie ontstaat.

Weinig invloed

De macht van de senaat is relatief beperkt. Senatoren kunnen wetsvoorstellen van de PiS namelijk niet tegenhouden, maar alleen vertragen door ze terug te sturen naar de Sejm. Nu er geen meerderheid meer is, kan de regering niet meer binnen enkele dagen veranderingen doorvoeren.

Gisteravond werd al bekend dat de PiS opnieuw een absolute meerderheid heeft behaald in de Sejm. Met name buiten de grote steden behaalde de partij van Jaroslaw Kaczynski een grote winst. De partij haalde in totaal ruim 44 procent van de stemmen. De centrum-rechtse Burgercoalitie volgt als tweede, met zo'n 27 procent.