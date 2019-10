OM eist 16 jaar cel en tbs voor moord op bejaarde moeder

Het Openbaar Ministerie wil dat Ton L. zestien jaar de gevangenis in gaat en tbs krijgt voor de moord op zijn moeder Mona Baartmans (79) uit Delft, schrijft Omroep West.

De 61-jarige man uit Oud-Beijerland zou zijn moeder met voorbedachten rade om het leven hebben gebracht om te voorkomen dat ze vragen zou stellen over de 40.000 euro die hij had vergokt. Het geld had hij van de rekening van zijn moeder gehaald.

Het lichaam van Mona Baartmans werd in november vorig jaar gevonden in een bos bij Heinenoord, in de buurt van Rotterdam. Ton L. heeft bekend zijn moeder te hebben gewurgd met een tiewrap na een bezoek aan haar man in een verpleeghuis in Den Haag.