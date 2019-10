Vijf arrestaties in verband met dodelijke steekpartij politiebureau Parijs

De Franse politie heeft vijf mensen opgepakt in verband met de dodelijke steekpartij, eerder deze maand, in het hoofdkwartier van de politie in Parijs. Volgens Franse media gaat het om mensen die banden zouden hebben met de dader. Waarvan de vijf mensen verdacht worden is nog niet bekend.

De 45-jarige dader, politiemedewerker Mickaël Harpon, stak begin deze maand vier collega's dood op het politiebureau waar hij werkte. Hij werd na zijn daad ter plekke doodgeschoten. Volgens de Franse terreuraanklager Jean-François Ricard bekeerde de man zich ongeveer tien jaar geleden tot de islam en werd hij steeds radicaler.

Ook had Harpon volgens Ricard contact met salafisten, wilde hij niet meer met vrouwelijke collega's praten en verdedigde hij de terroristische aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015.

De verdachten zouden in Val-d'Oise zijn aangehouden, een departement bij Parijs waar de dader zelf ook woonde. De aanhoudingen volgen op het onderzoek van de computer en de smartphone van de dader. Vorige week werd in het huis van Harpon een usb-stick gevonden met daarop tientallen gegevens van zijn collega's en propagandavideo's van Islamitische Staat.

Staatsgevaarlijke imam

Franse media melden op basis van bronnen dichtbij het onderzoek dat een van de vijf arrestanten een controversiële imam uit Gonesse, een gemeente ten noorden van Parijs, is. De imam, die predikte in de gebedsruimte die Harpon ook bezocht, zou voorkomen in een database van staatsgevaarlijke individuen. De burgemeester van Gonesse zei vrijdag dat het contract met de moslimvereniging die de imam aanstelde per direct is beëindigd.