Leerlingen mishandelen leraar op school Bergen op Zoom

Vier leerlingen van het Aventurijncollege in Bergen op Zoom hebben donderdag een leraar opgewacht na de pauze en mishandeld. Ze probeerden de man ook bij de keel te grijpen.

Andere leraren en leerlingen die het zagen gebeuren, schoten te hulp. De politie pakte de vier scholieren (15 en 16 jaar) op.

Het Aventurijncollege is een speciale vmbo-school voor leerlingen met onder meer gedragsproblemen. "We zijn vreselijk geschrokken. Een gecoördineerde actie zoals dit hebben wij nog nooit meegemaakt", zegt een woordvoerder van de school tegen Omroep Brabant.

De leraar maakt het volgens de woordvoerder fysiek goed, "Wel is hij enorm geschrokken. Hij kon zich niet verweren tegen de vier jongeren." Het incident speelde zich vlak voor het begin van de herfstvakantie af, de aanleiding is niet bekend.

School een dag dicht

De school bracht ouders direct op de hoogte via een brief. Daarin werd gesproken over 'een groot incident met veel fysieke agressie' dat 'dermate heftig' was, dat de politie eraan te pas moest komen.

De school bleef de dag na het incident dicht, behalve voor leerlingen die 'de spanning kwijt wilden raken' door te praten met hun mentor.

Geschorst

De vier leerlingen zijn voorlopig geschorst, in elk geval tot en met de week na de herfstvakantie. Over verdere sancties zijn nog geen beslissingen genomen. "We hebben hier geen ervaring mee en zullen het per jongere gaan bekijken. Maar eerst even rust", aldus de woordvoerder van de school.

De jongeren zullen moeten verschijnen tijdens een zogeheten TRIP-zitting voor minderjarigen. Het OM stelt dan een taakstraf of boete voor. Als de jongeren daarmee akkoord gaan, hoeven ze niet naar de kinderrechter.