Grootscheepse reddingsoperatie Japan, angst voor meer modderlawines

Het getroffen gebied is volgens NOS-correspondent Kjeld Duits enorm. "Meer dan 1000 kilometer lang en honderden kilometers breed", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De hoeveelheden regen gaan het voorstellingsvermogen helemaal te boven." De afgelopen dagen is er dertig tot veertig procent van de jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid regen gevallen.

Nieuw regenrecord

De orkaan heeft volgens Weerplaza tot een nieuw regenrecord in Japan geleid. In Hakone, ongeveer 80 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Tokio, is in 24 uur tijd 922.5 millimeter gevallen. Dat is ruim 70 millimeter meer dan het oude record uit 2011. Twintig rivieren zijn buiten hun oevers getreden.

Volgens Weerplaza is de hoeveelheid neerslag in Hakone bij lange na nog geen wereldrecord: "Op 7 januari 1966 viel op de eilandengroep Réunion, nabij Madagaskar, ongeveer 1825 millimeter."

De orkaan is inmiddels overgewaaid, maar het is wel opnieuw gaan regenen, aldus correspondent Duits. Dat levert risico's voor modderlawines op. "De reddingsacties gaan vandaag gewoon weer door. Het noodweer is nog aan de orde van de dag. De nieuwe regen zorgt voor problemen op plekken waar de dijken zijn doorgebroken en waar de dijken zwak zijn." Autoriteiten waarschuwen mensen voorzichtig te zijn bij rivieren en alert te zijn op mogelijke aardverschuivingen.