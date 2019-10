Zwaarste pompoen van Nederland komt uit Kamperzeedijk

Kweker Bart Jan van Raalte uit Kamperzeedijk (Overijssel) is met een pompoen van 669 kilo Nederlands kampioen pompoen kweken geworden.

Hij is al twaalf jaar bezig met de pompoenen. "Dit jaar was echt een topjaar", vertelt hij tegen RTV Oost. "In al die jaren heb ik nog nooit zo'n zware geteeld."

Van Raalte liet vanaf april in een grote kas twee pompoenplanten groeien, met aan elke plant één pompoen. Andere pompoenen haalt hij weg, zodat de plant voeding geeft aan dat ene exemplaar. "In de laatste periode van de honderd groeidagen kunnen ze iedere dag wel 20 kilo aankomen", vertelt de teler.

Internationaal gezien is zijn reuzenpompoen niet eens zo heel bijzonder, zegt Van Raalte. "We hebben hier in Nederland maar kleintjes. Vooral in Amerika is het een hele grote bezigheid, daar worden sommige zwaarder dan 1000 kilo."