'Dit was de avond waarop alles helemaal anders werd in Noord-Syrië'

De opmars van het Syrische leger in Noord-Syrië is de grootste ommezwaai op het strijdtoneel in Syrië sinds het begin van de Turkse inval vorige week. "Dit was de avond waarop alles ineens helemaal anders werd in deze strijd", zegt correspondent Lucas Waagmeester vanuit het Turks-Syrische grensgebied. "Het regeringsleger van president Assad rukt op dit moment op naar het noorden en zal in de komende uren en dagen de Koerdische bevolkingscentra in Noord-Syrië binnentrekken."

Syrië heeft dat afgesproken met de Koerdische YPG-militie, die het gebied nu nog in handen heeft, maar die beducht is voor de naderende Turkse troepen. "Voor die Koerden betekent dat het einde van hun droom: een autonoom gebied, of zelfs een eigen ministaatje, waar ze de afgelopen jaren zo zwaar voor hebben gevochten", stelt Waagmeester.

"Maar ze zien op dit moment geen andere optie: ze zijn door de Amerikanen in de steek gelaten en het Turkse leger komt eraan, dus ze moeten wel om hun hachje te redden. De Koerden in Syrië leveren zichzelf over aan Assad, aan de centrale regering."

President Erdogan van Turkije houdt vol dat hij alleen de YPG wil terugdringen, en dat hij er niet op uit is om Syrië op te delen. "Als hij meent wat hij zegt, moet dit voor hem in principe een acceptabele oplossing zijn. Maar er is nog geen officiële reactie van de Turkse regering op deze nieuwe ontwikkeling. Ook in Turkse media zien we nog helemaal niets over wat hier gebeurt. Als de Turkse regering niet reageert weten zij ook niet wat ze met dit nieuws aanmoeten, dus dan melden ze het gewoon maar niet", zegt Waagmeester.

Huurlingen van het Turkse leger

De grote vraag is verder wat de belangrijkste bondgenoot van president Assad, Rusland, nu zal doen. De Russen hebben de afgelopen tijd tegen de zin van Syrië juist nauw samengewerkt met de Turken. "Vandaag wordt niet alleen spannend wat er vanuit Ankara gaat komen, maar ook wat Moskou hiervan gaat vinden. Verder zijn er sinds de Turkse inval ook Arabische milities die met Turkije samenwerken flink opgerukt in Noord-Syrië. Wat gaan zij doen? Dit zijn in feite huurlingen van het Turkse leger, tienduizenden manschappen die nu even Turkije bijstaan maar die eigenlijk een heel ander doel hebben: ze zijn van oorsprong op de been om juist Assad te verdrijven."

"Dus wat gaat er met hen gebeuren als het leger van Assad dit gebied komt binnenmarcheren de komende dagen? Dus niet alleen de internationale diplomatie wordt heel boeiend, maar ook op de grond zijn er echt nog wel vragen over hoe dit gaat uitpakken."