Inheemse leiders Ecuador uiten ongenoegen in gesprek met president

In Ecuador is president Lenín Moreno in gesprek gegaan met de inheemse leiders van de betogingen die al bijna twee weken protesteren.

Tijdens het gesprek dat live werd uitgezonden op televisie uitten de protestleiders hun ongenoegen over het regeringsbeleid en het harde optreden van de politie tegen de demonstranten. Bij die protesten zijn zeker vier doden en honderden gewonden gevallen. Ook zijn honderden mensen gearresteerd.

Het gesprek van vandaag werd geleid door een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Kabinetsleden en de protestleiders kwamen om en om aan het woord. Een van de inheemse leiders eiste dat de verhoging van de brandstofprijzen, die Moreno onlangs per decreet heeft doorgevoerd, direct wordt ingetrokken.

Traditionele gezichtsverf

"Dit is geen eis van de inheemse bevolking, het is de eis van het land," zei de leider van de Federatie voor Inheemsen in Ecuador. "We zijn niet gekomen om onderhandelingscommissies te vormen." Hij droeg tijdens het gesprek een hoofdtooi en had zijn gezicht geverfd volgens de traditie van het Achuar-volk dat in het Amazone-gebied woont.

President Moreno reageerde door te zeggen dat de verhoging van de brandstofprijzen nodig zijn om de begroting op peil te krijgen. Op die manier probeert Moreno een miljardenlening los te krijgen bij het Internationaal Monetair Fonds. Wel zei hij bereid te zijn om naar het decreet te kijken en eventueel de prijzen te verlagen.

Terwijl het gesprek aan de gang was, werd er nog steeds gedemonstreerd in de hoofdstad Quito. De oproerpolitie verdreef de demonstranten uit een groot park in de stad waar ze zich hadden verzameld. Daarbij werd onder meer traangas gebruikt. Het is de elfde dag op rij dat het onrustig is in Quito. Afgelopen week is er een avondklok ingesteld in de hoofdstad.