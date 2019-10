'Veiligheid op snelwegen verslechterd; mogelijk door minder toezicht politie'

De veiligheid op Nederlandse snelwegen is de afgelopen jaren verslechterd, mogelijk door minder politietoezicht. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) waar NRC over schrijft.

Er gebeuren veel meer ongevallen waarbij ook meer doden vallen. Het aantal ongevallen op autosnelwegen is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld; van 17.000 in 2014 naar ruim 38.000 in 2018. Van de 678 verkeersdoden vorig jaar, vielen er 81 op snelwegen. In 2014 waren dat er nog 63.

Opsporing in plaats van handhaving

De belangrijkste oorzaken voor de stijging zijn te hard rijden en afleiding, vooral door smartphones. Maar mogelijk ook door het grotendeels weggevallen van politietoezicht op de weg. Zo zou onder meer door de vorming van de Nationale Politie de opsporing van crimineel gedrag in het verkeer centraal staan en de handhaving van de verkeersregels naar de achtergrond zijn geschoven.

Die wijziging is te zien in de aantal keren dat een automobilist aan de kant wordt gezet en een bekeuring kan krijgen, schrijft de krant. In 2017 waren er ongeveer 20.000 staandehoudingen door de landelijke politie-eenheid. In 2006 ging het nog om meer dan 100.000, blijkt uit het onderzoek.

Uit het SWOV-onderzoek blijkt ook dat in 2017 driekwart van de locaties voor radarcontroles niet alleen werd gekozen voor verkeersveiligheid, maar ook voor het opsporen van algemene criminaliteit, zoals openstaande boetes of belastingschulden, door middel van kentekenplaatherkenning.

'Zorgwekkend'

SWOV-directeur Peter van der Knaap spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling. "Handhaving op snelwegen is absoluut noodzakelijk, maar heeft jarenlang geen prioriteit gehad", zegt Van der Knaap. "Als je de snelwegen veiliger wilt maken, zal het aantal controles en het niveau van toezicht echt omhoog moeten."

Het SWOV-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap en wordt vandaag gepubliceerd.