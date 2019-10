Partij Orbán verliest burgemeestersverkiezingen Boedapest

De partij van de Hongaarse premier Orbán heeft de burgemeestersverkiezingen in de hoofdstad Boedapest verloren. Huidig burgemeester István Tarlós heeft zijn verlies toegegeven en oppositiekandidaat Gergely Karacsony gefeliciteerd met de overwinning.

Tarlós wordt gesteund door de Fidesz-partij van premier Orbán, Karacsony is de kandidaat van vijf oppositiepartijen.

Meer dan acht miljoen Hongaren mochten vandaag hun stem uitbrengen bij de lokale verkiezingen, die worden gezien als graadmeter voor de eenheid van de oppositie. In veel plaatsen vormden oppositiepartijen een blok achter een gezamenlijke kandidaat.

Fidesz heeft sinds 2010 vrijwel alle grote verkiezingen gewonnen. Vorig jaar kreeg de anti-immigratiepartij voor de derde keer op rij een tweederdemeerderheid bij de parlementsverkiezingen. Op het platteland en in grote delen van Hongarije zit de partij van Orbán nog stevig in het zadel.

Orgie

Fidesz had ook te maken met een schandaal rond de burgemeester van de noordwestelijke stad Gyor. Van deze Zsolt Borkai, een voormalig olympisch turner, verscheen afgelopen week een video waarin te zien is hoe hij participeert in een orgie op een luxe jacht.