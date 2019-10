Amerikaanse politie schiet onschuldige zwarte vrouw dood in eigen woning

Een witte politieagent in Forth Worth in de staat Texas heeft gisteren een onschuldige zwarte vrouw van 28 doodgeschoten in haar eigen woning.

Een buurman had de politie gebeld omdat hij 's nachts zag dat haar voordeur openstond en de lichten aan waren. Hij was bang dat er een inbreker in huis was.

Twee agenten kwamen op de melding af. Op camerabeelden van de bodycams is te zien dat ze in de achtertuin rondsluipen en met een zaklamp naar binnen schijnen. Volgens de advocaat van de familie van de vrouw was ze nog op en had ze videospelletjes gespeeld met haar 8-jarige neefje op wie ze paste. Toen ze buiten vreemde geluiden hoorde liep ze door het huis om te kijken of ze iets kon zien.

Slaapkamer

Een van de agenten zag haar lopen in de slaapkamer. Hij riep dat ze haar handen omhoog moest doen en schoot vrijwel direct daarna. Hij maakte zich niet bekend als politieagent, zo blijkt uit de beelden van de bodycam.

De buurman die het alarmnummer belde is er kapot van. "Ik ben boos, verdrietig en voel me deels verantwoordelijk voor haar dood. Als ik de politie niet had gebeld, dan was dit nooit gebeurd en leefde Atatiana nog", zei hij.

Opmerkelijk moment

Het incident gebeurt minder dan twee weken nadat een witte vrouwelijke politieagent was veroordeeld tot tien jaar cel voor het doodschieten van een zwarte man in zijn eigen appartement. De agent dacht dat ze haar eigen appartement binnenging en zag de man aan voor een indringer en opende het vuur.

De zaak leidde tot een opmerkelijk moment in de rechtbank toen de broer van het slachtoffer na de uitspraak vroeg of hij de vrouw een knuffel mocht geven en zei dat hij haar vergaf.