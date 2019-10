Amerika trekt alle troepen terug voor oprukkende Turkse leger

Verontrustend

De Verenigde Staten noemen berichten over de moord op de Koerdische politica Hervin Khalaf "zeer verontrustend". De 35-jarige zou met enkele Koerden zijn gedood door Syrische strijdkrachten die worden gesteund door Turkije. Ze zou bij een hinderlaag uit haar auto zijn gehaald en daarna zijn geëxecuteerd.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het "tekenend voor de algemene destabilisering van het noordoosten van Syrië sinds het begin van de vijandelijkheden".

Grensstad ingenomen

Op de vijfde dag van het offensief hebben door Turkije gesteunde Syrische strijders het centrum van de grensstad Tal Abyad bereikt, meldt het Turkse persbureau Anadolu. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bericht dat zij inmiddels vrijwel de hele stad onder controle hebben.

Koerdische strijders veroverden Tal Abyad in 2015 op Islamitische Staat, met hulp van de Amerikanen. De stad was ongeveer een jaar in handen van IS.