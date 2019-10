Saudi-Arabië: wij zitten niet achter raketaanval op Iraanse olietanker

Saudi-Arabië zegt niet achter de raketaanval op een Iraanse olietanker te zitten. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir is een dergelijke aanval niet de manier waarop het land zou handelen.

Het schip met de naam Sabiti lag vrijdag voor de kust van Saudi-Arabië toen het werd beschoten. Gisteren zette de tanker koers richting de Perzische Golf.

Saudi-Arabië laat zich voor het eerst uit over wat in Iraanse staatsmedia een terroristische aanval werd genoemd. "Het verhaal is nog niet compleet. Laten we wachten en bekijken wat er is gebeurd voordat we conclusies trekken", zei de Saudische buitenlandminister tegen journalisten. Eerder deed het Iraanse olietankerbedrijf berichten dat Saudi-Arabië achter de aanval zit af als geruchten.

Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de raketaanval opgeëist.

Een Iraans staatspersbureau zet foto's op Twitter van de schade aan de olietanker: