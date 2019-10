Politie bekogeld met vuurwerk in Roosendaal, deel centrum ontruimd

Agenten zijn vannacht in het centrum van Roosendaal bekogeld met vuurwerk, meldt de politie. Ook werden glazen en flessen naar hen gegooid. Vijf mensen zijn aangehouden.

Rond 03.30 uur sloeg de sfeer in Roosendaal om. Er waren wat opstootjes in en bij een café aan de Markt, meldt Omroep Brabant. Een paar agressieve mensen werden uit de kroeg gezet, maar toen ze buiten waren ging het niet veel beter.

Wapenstok

Een deel van het uitgaanspubliek bekogelde de politie met onder meer vuurwerk. Ook werd een van de agenten getrapt. De politie gebruikte wapenstokken. Een meisje van 16 en twee mannen van 18 en 20 werden aangehouden.

Vervolgens moest iedereen het uitgaansgebied verlaten. Vijftien agenten die in een lijn stonden, dwongen het uitgaanspubliek weg te gaan. Er waren ook politiehonden bij. Twee mannen van 26 en 27 die niet naar de politie luisterden, werden gearresteerd.

Rond 04.30 uur was het rustig in de stad. Geen van de agenten raakten gewond. De vier aangehouden mannen zijn weer naar huis. Ze moeten later voor de rechter komen. Het meisje zit nog vast. Zij had volgens de politie het meeste geweld gebruikt.