Vandalen stichten brand bij NEC, schade aan stadion en trainingscomplex

Bij de Nijmeegse voetbalclub NEC is brand gesticht. De rolluiken van het Goffertstadion en een buitenmuur van het naastgelegen trainingscomplex raakten beschadigd, zegt een woordvoerder van de club.

De brandweer kreeg rond 02.00 uur een melding binnen van brand bij de complexen. Vlak bij de plek van de brandstichting zijn mogelijk jerrycans met benzine aangetroffen, schrijft supporterswebsite ForzaNEC. Dat wil de politie vanwege het onderzoek niet bevestigen.

Het is nog onbekend hoeveel schade er is. De politie doet sporenonderzoek. Er is niemand aangehouden. NEC-directeur Wilco van Schaik zegt tegen ForzaNEC dat hij niets kan zeggen over de daders en hun motief.

De hoofdingang van het sportcomplex is afgesloten. Op Facebook meldt de club dat een amateurwedstrijd is doorgegaan.