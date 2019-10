Dode bij woningbrand in Almelo

Bij een brand in een woning in Almelo is een bewoner om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed in een ziekenhuis.

De brand brak vanochtend vroeg door onbekende oorzaak uit in de woning aan de Goudenregenstraat. Buurtbewoners probeerden de bewoner tevergeefs uit het huis te krijgen, schrijft Tubantia. De brandweer bracht het slachtoffer vervolgens naar het ziekenhuis.

Rond 08.15 uur liet de brandweer weten het vuur onder controle te hebben. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.