Vijftig cafégangers keren zich tegen politie in Doetinchem

In Doetinchem is vannacht een vechtpartij uit de hand gelopen. Zo'n vijftig mensen keerden zich tegen de politie. Uiteindelijk werden vier mannen aangehouden.

Het incident begon in een uitgaansgelegenheid in het centrum van de stad, waar zo'n tien mannen aan het vechten waren. Toen agenten aankwamen, was een deel van de groep een paar honderd meter verderop iemand aan het mishandelen. Agenten grepen in en de groep keerde zich tegen de politie.

De groep werd steeds groter en uiteindelijk kwamen volgens de politie ongeveer vijftig man tegenover acht agenten te staan. "Er werd fors op de politie ingetrapt en geslagen", laat de politie weten. Met wapenstokken, pepperspray en versterking uit heel Oost-Nederland werd de rust teruggebracht. Er kwamen in totaal zo'n vijftig agenten aan te pas.

Een verdachte werd door een politiehond gebeten en door ambulancepersoneel behandeld. Ook een agent, die gewond raakte aan haar hand, werd ter plekke behandeld. De mishandelde persoon wordt nog gezocht.