Wekdienst 13/10: verkiezingen in Polen en EK-kwalificatieduel Oranje

De piepjonge 15-jarige Utrechtse skateboardster Keet Oldenbeuving heeft in het Russische Nizjni Novgorod op het olympische onderdeel street de Europese titel in de wacht gesleept. Volgend jaar staat skateboarden voor het eerst op het olympische programma.

"Keet is supergoed. Het is een jong talent dat heel hard werkt", zei bondscoach Sjoerd Vlemmings vorige maand. "Het is superknap wat ze allemaal presteert." Eerder dit jaar werd ze al Nederlands Kampioen. Vlemmings gaat ervan uit dat Oldenbeuving volgend jaar naar de Olympische Spelen gaat.

Vorige maand zochten we haar op bij een toernooi. Toen zei Oldenbeuving dat een medaille in Tokio waarschijnlijk nog te hoog gegrepen is: