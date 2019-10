Man in Chicago schiet vier buren dood

In de Amerikaanse stad Chicago heeft een man van 67 vier mensen doodgeschoten. Een vijfde slachtoffer raakte zwaargewond.

De dader liep de woning van een van zijn buren binnen en schoot drie mannen en een vrouw dood die net aan hun avondeten waren begonnen. De schutter ging daarna naar een andere woning, waar hij een vrouw neerschoot. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het motief van de man is nog onduidelijk. De politie is er wel van overtuigd dat het geen willekeurige slachtoffers waren. Volgens de politie woonde de man al vijftien jaar in het appartementencomplex en kende hij zijn slachtoffers goed.

"We weten niet wat hem dreef", zegt een politiechef. "De meeste bewoners van het complex hadden weleens problemen met hem gehad, maar zeker niet van deze orde."

De man is opgepakt. Hij zou geen verklaring willen afleggen.