Reddingsoperaties in Japan, dodental door orkaan loopt op naar 7

In Japan zijn massaal reddingsoperaties op touw gezet om mensen te redden die vastzitten als gevolg van overstromingen. Orkaan Hagibis is over grote delen van het land, waaronder Tokio, getrokken en heeft geleid tot veel regen.

Het dodental is opgelopen tot zeven en vijftien mensen worden nog vermist. Verder zijn er meer dan honderd mensen gewond geraakt, meldt de publieke zender NHK. Op beelden is te zien dat helikopters worden ingezet om mensen te redden van daken en uit ondergelopen gebieden.

De dodelijke slachtoffers vielen door modderlawines, die huizen hebben bedolven. Ook zijn mensen meegesleurd in kolkende rivieren.

In de regio rond de hoofdstad Tokio rijden weer treinen, maar nog lang niet allemaal. Veel infrastructuur moet nog gecontroleerd worden. De weersomstandigheden zijn gunstig; de zon schijnt.

Stilte

Gisteren lag het openbare leven in grote delen van Japan vrijwel stil. De autoriteiten hadden het advies gegeven binnen te blijven. Tienduizenden mensen zochten schuilplekken op. Ook correspondent Kjeld Duits merkte de stilte in de hoofdstad: "Ik woon hier al sinds 1982 en ik heb nog nooit meegemaakt dat Tokio zo stil is", zei hij gisteren.

Japan zou sinds 1958 niet meer zijn getroffen door zo'n sterke orkaan. In dat jaar werd de regio rond Tokio geteisterd door een orkaan die meer dan 1200 levens eiste en meer dan een half miljoen huizen onder water zette. Tegenwoordig is de infrastructuur veel beter en is Japan ook in bredere zin veel beter voorbereid op dergelijk natuurgeweld.

In het land wordt momenteel het WK rugby gespeeld. Verschillende wedstrijden zijn afgelopen dagen afgelast. In Suzuka is vandaag een Formule 1-race. Het ziet ernaar uit dat die kan doorgaan.