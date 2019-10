In Opmeer ontvoerde vrouw (22) teruggevonden in Duitsland

De 22-jarige vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd ontvoerd uit een huisje op een recreatiepark in Opmeer in Noord-Holland is terecht. Ze is in goede gezondheid bij de politie in Duitsland, meldt de Nederlandse politie.

Verdere details geeft de politie niet. Vrienden van de vrouw, die uit Polen afkomstig is, zeggen tegen het Noordhollands Dagblad dat ze ongedeerd op een Duits politiebureau is. "Volgens onze berichten zijn alle ontvoerders aangehouden."

De Nederlandse politie maakt eerder bekend dat de ontvoering mogelijk te maken heeft met problemen in de relationele sfeer.