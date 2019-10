Doden, gewonden en overstromingen door orkaan Japan

Voor dertien gebieden in het midden en oosten van Japan was de hoogste weerwaarschuwing afgegeven. Inmiddels is die in de meeste regio's weer ingetrokken. Het Japanse meteorologisch instituut waarschuwde vooraf dat de orkaan kon uitgroeien tot de krachtigste sinds 1958.

Kort voordat Hagibis aan land kwam was er ook een aardbeving met een kracht van 5,7. Het epicentrum lag op bijna 60 kilometer diepte voor de kust van het schiereiland Chiba. Over schade door de aardbeving is niets bekend.

Formule 1

Vanwege de orkaan is de kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van Japan uitgesteld. Die wordt normaal gesproken op zaterdag afgewerkt, maar is nu verplaatst naar zondag. Een paar uur na de kwalificatie volgt dan de race.

Ook zijn enkele wedstrijden van het WK rugby afgelast.