Bij een schietpartij in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn zijn vier doden gevallen. Twee mannen en een vrouw raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De slachtoffers werden zaterdagochtend vroeg gevonden.

De politie werd gealarmeerd en naar een adres gestuurd waar volgens Amerikaanse media een besloten club is gehuisvest.

De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. Er is niemand gearresteerd.