Meer dode bruinvissen door hondenbeet-bacterie

Veel bruinvissen die de afgelopen jaren dood aanspoelden in Nederland, Schotland, Engeland en België zijn overleden door een bacterie die ook wordt overgebracht door hondenbeten. Dat blijkt uit onderzoek van diverse universiteiten in binnen- en buitenland, waaronder de Universiteit Utrecht.

"We achtten het onwaarschijnlijk dat een bruinvis door een hond was gebeten. Vervolgonderzoek wees erop dat de bruinvissen waren aangevallen door grijze zeehonden", zegt hoofdonderzoeker Geoff Foster. Die dieren blijken een soortgelijke bacterie bij zich te dragen.

Lange, pijnlijke dood

Jaren geleden werd duidelijk dat grijze zeehonden bruinvissen eten. De beet van een grijze zeehond kan dodelijk zijn, maar bruinvissen kunnen ook later overlijden aan een infectie die ze bij de aanval hebben opgelopen.

"Een roofdier is nooit 100 procent succesvol in zijn aanvallen. Er zijn altijd wel dieren die ontsnappen. Maar voor deze bruinvissen liep het niet goed af: door hun bijtwonden hebben ze alsnog een lange, pijnlijke dood gehad", zegt Lonneke IJsseldijk, die namens Nederland bij het onderzoek betrokken was.

Op Nederlandse stranden spoelen jaarlijks bijna 500 bruinvissen aan. Een deel daarvan is gebeten door een grijze zeehond. Hoeveel dieren er precies overlijden door de bacterie, is niet bekend. "We kunnen niet alle dieren onderzoeken", zegt IJsseldijk. Bruinvissen worden niet altijd ziek van een beet; niet alle zeehonden dragen de bacterie bij zich.

Soorten nemen toe

Zowel het aantal zeehonden als het aantal bruinvissen neemt de laatste tijd toe in de Noordzee, waardoor de soorten elkaar ook vaker tegenkomen, schrijft NH Nieuws. Mensen die op het strand zeehonden tegenkomen, kunnen door een beet ook een infectie oplopen.

Het onderzoek biedt mogelijk ook aanknopingspunten voor onderzoek naar sterftecijfers van andere zeezoogdieren, want bruinvissen vormen niet de enige prooidieren van zeehonden.