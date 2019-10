Jackie Brown-acteur Robert Forster (78) overleden

De Amerikaanse acteur Robert Forster is op 78-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor. Hij was voornamelijk bekend van zijn rol in de Tarantino-film Jackie Brown, waarvoor hij in 1998 een Oscar-nominatie kreeg.

Forster had verder een prominente rol in de een-na-laatste aflevering van Breaking Bad. Hij speelt ook in El Camino, een spin-off-film van Breaking Bad. Die verscheen gisteren, dezelfde dag dat Forster overleed.

De Amerikaan speelde ook in Mulholland Drive van regisseur David Lynch. Twee jaar geleden deed hij mee aan het derde seizoen van Lynch' Twin Peaks, de cultserie uit de jaren 90 die in 2017 een vervolg kreeg.