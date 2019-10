Evacuatie in Göttingen om vliegtuigbom WO II

In Göttingen in het oosten van Duitsland zijn 14.000 mensen geëvacueerd. Ze moeten hun huis uit vanwege de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer is stilgelegd en boven het afgezette gebied geldt een vliegverbod.

Deskundigen gaan onderzoeken of het inderdaad gaat om een blindganger uit WO II. Als dat inderdaad zo is, zal de bom ter plekke onschadelijk worden gemaakt, of gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht.

De operatie loopt vertraging op, doordat vlak bij het treinstation waar de bom ligt activisten in bomen zijn geklommen. Ze protesteren tegen de oorlog in het noordoosten van Syrië. Een van hun slogans is: 'Maak overal bommen onschadelijk'.