Messteker Manchester vastgezet in psychiatrische kliniek

De man die gisteren in een winkelcentrum in Manchester met een groot mes lukraak drie mensen neerstak, is vastgezet in een gesloten psychiatrische instelling. Een reden daarvoor is niet gegeven.

De politie zei gisteren na het eerste verhoor dat de man onder meer wordt verdacht van het voorbereiden en uitvoeren van een terreurdaad.

Motief nog onduidelijk

Vijf minuten na de steekpartij werd de 40-jarige verdachte, die in Manchester woont, door de politie met een stroomstootwapen uitgeschakeld. Het lijkt erop dat de man alleen heeft gehandeld, maar om daar zeker van te zijn, is meer onderzoek nodig. Ook is nog niet duidelijk wat zijn motief was.

De politie sprak gisteren van een wrede, zeer beangstigende aanval. Dit weekend wordt in het centrum van Manchester extra gepatrouilleerd.

Mensen die gisteren beeldopnames hebben gemaakt rond de aanval krijgen het verzoek die met de politie te delen.