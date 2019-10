Strijd om strategisch dorp in Noordoost-Syrië

Op de vierde dag van het Turkse offensief in Noordoost-Syrië heeft het Turkse leger het gemunt op het strategisch gelegen dorpje Ras al-Ayn. De Turken zeggen dat ze het dorp inmiddels hebben ingenomen, al spreekt de door Koerden gedomineerde SDF dat tegen.

Donkere rookpluimen hangen boven het dorpje. Als het de Turken daadwerkelijk lukt om het in te nemen, zou het vijftiende dorp zijn dat ze zeggen te hebben "bevrijd".

Doden

De inval begon woensdag en gaat gepaard met luchtaanvallen en vuurgevechten tussen milities. Op sociale media gaan heftige beelden rond van burgerslachtoffers, onder wie kinderen. Er zijn zeker dertig burgerdoden gevallen, zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel het er exact zijn, waarschijnlijk veel meer. Volgens de organisatie zijn er 74 Koerdische strijders gedood en 49 Syrische rebellen die door Turkije worden gesteund.

De Turken zeggen dat er tot nu toe ruim 400 Koerdische strijders zijn 'geneutraliseerd', een term waarbij in het midden wordt gelaten of het om doden of gevangenen gaat. Volgens de Koerden zijn er zo'n dertig van hun strijders gesneuveld.

'Geen stap terug'

De Turkse president Erdogan zei gisteren "geen stap terug" te zetten, ondanks scherpe internationale veroordelingen van de aanval. De Turken willen een "veilige zone" creëren van 32 kilometer breed vanaf de Turks-Syrische grens. Zo kunnen Syrische vluchtelingen naar hun eigen land terugkeren, zegt Turkije.

Om zo'n veilige zone te creëren moet de Koerdische militie YPG, die door Turkije als terreurorganisatie wordt beschouwd, wijken. De militie was lang een bondgenoot van de Verenigde Staten en heeft geholpen in de strijd tegen terreurgroep IS. Het besluit van Turkije kwam nadat de Amerikaanse president Trump telefonisch aan Erdogan had toegezegd de Amerikaanse militairen terug te trekken.

Gisteren kwamen Amerikaanse troepen onder Turks vuur te liggen. Dat kwam Turkije op een waarschuwing van de VS te staan.

De Syrisch-Koerdische autoriteiten zeggen dat de aanval leidt tot 200.000 ontheemden. Eerder hield de Verenigde Naties het op zo'n 100.000 mensen. Volgens hulporganisaties dreigt een humanitaire crisis in Noordoost-Syrië.

Syrische gezinnen slaan massaal op de vlucht: