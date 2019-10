Gameconcern Blizzard in de problemen door politieke rel rond Hongkong

In een reactie schrijft het gamebedrijf dat het onderwerp waar Blitzchung zich over uitliet niets te maken had met de schorsing. Blizzard zegt dat het simpelweg helemaal geen politieke uitingen in de uitzendingen wil zien.

"Ik wil duidelijk zijn: onze relatie met China was niet van invloed bij onze beslissing", schrijft de topman van het bedrijf in de verklaring. Blizzard investeert veel in esports in China en hoopt daar hard te groeien. Een groot deel van de omzet van het bedrijf komt nu al uit het land.

De protesten in Hongkong begonnen uit onvrede over een inmiddels omstreden uitleveringswet, maar gaan inmiddels over de moeilijke relatie met China. Demonstranten vrezen voor machtsmisbruik door Peking.

Storm

Het is de vraag of de strafvermindering en de verklaring van het bedrijf de gemoederen in de gamewereld zullen bekoelen. Afgelopen week groeide de druk op Blizzard. Spelers, medewerkers, politici en activisten spraken zich wereldwijd tegen het bedrijf uit.

Blizzard is door de ophef in een storm terecht gekomen waar meerdere Amerikaanse organisaties zich in bevinden. Sinds deze week zijn alle afleveringen en verwijzingen naar tv-serie South Park onvindbaar in China en worden Amerikaanse basketbalwedstrijden niet meer uitgezonden op Chinese nationale televisie.

Spelers van de game Overwatch, dat ook eigendom is van Blizzard, proberen het bedrijf nu in China in de problemen te brengen. Ze proberen het karakter Mei in de game een "pro-democratie-symbool" te maken, zodat Blizzard verbannen wordt uit het land. Eerder lukte het al om Winnie de Poeh uit China te verbannen, doordat dat karakter online vergeleken werd met president Xi Jinping.