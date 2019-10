Getroffen Iraanse olietanker op weg naar eigen wateren

De internationale gemeenschap hield gisteren zijn adem in: een raketaanval op een Iraans schip zou de spanningen tussen Saudi-Arabië en Iran kunnen doen escaleren. De twee landen zijn al lang verwikkeld in een 'proxy-oorlog' in Jemen, waarbij Iran de Houthi-rebellen steunt die tegen de Saudi's vechten.

Afgelopen september bereikten de spanningen weer grote hoogten, nadat een Saudische olieraffinaderij was getroffen door een drone-aanval. Volgens de Saudiërs zat Iran daar achter, maar Iran ontkent dat. De spanningen leken vorige week weer af te nemen: volgens The New York Times willen de twee landen deëscaleren.