Jane Fonda (81) opgepakt bij klimaatprotest Washington

De Amerikaanse actrice Jane Fonda heeft enkele uren vastgezeten op een politiebureau in Washington nadat ze was aangehouden bij een klimaatbetoging. Op beelden is te zien hoe de 81-jarige Fonda met anderen demonstreert op de trappen van het Capitool, dat het Amerikaanse Congres huisvest, als agenten haar arresteren.

Fonda stribbelde niet tegen toen ze geboeid werd: