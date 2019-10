Vermoedelijke Franse gezinsmoordenaar opgepakt in Schotland

Op het vliegveld van de Schotse stad Glasgow is een Fransman opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw en vier kinderen in 2011 heeft vermoord. De 58-jarige man was al die jaren spoorloos.

De lichamen van de vrouw van de zakenman en hun vier kinderen werden in april 2011 in stukken gevonden in hun tuin in Nantes. Ook twee honden waren om het leven gebracht en begraven. De man zelf, Xavier Dupont de Ligonnès, was nergens te bekennen.

De politie kwam erachter dat Dupont de Ligonnès financiële problemen had en niet lang voor de moorden op schietles was gegaan. Ook dook een bericht uit 2010 op waarin hij zei dat hij zijn gezin wilde vermoorden.

Een internationaal arrestatiebevel leverde al die jaren niets op. Er waren speculaties dat de man zelfmoord had gepleegd, maar gistermiddag werd hij dan toch aangehouden.

Plastische chirurgie

Volgens het persbureau AFP zag de Franse politie Dupont de Ligonnès toen hij in Parijs op het vliegtuig stapte naar Glasgow. Onduidelijk is hoe de politie hem herkende: hij zou zijn uiterlijk hebben laten veranderen en onder een valse naam hebben geleefd.

De Franse politie tipte de Britse collega's, die hem oppakten na aankomst in Schotland. Uit zijn vingerafdrukken bleek dat het inderdaad om Xavier Dupont de Ligonnès ging.