Wekdienst 12/10: protest van Nederlandse Koerden en recordpoging op de marathon

Goedemorgen! Nederlandse Koerden gaan vandaag naar Den Haag om te demonstreren tegen de Turkse inval in Noord-Syrië en in Wenen wil Eliud Kipchoge een unieke sportprestatie gaan leveren: in minder dan twee uur de marathon lopen.

Bewolking overheerst en er zijn perioden met regen. In het zuidoosten is het droog en kan de zon even doorbreken. Elders wordt het ook droger in de loop van de dag. Het wordt 13 tot 19 graden.